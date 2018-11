In Erde gehaut - Schiri gibt lächerlichsten Elfer!

In der 24. Minute war City schon 1:0 in Führung, der Gnadenstoß aber folgte nach und zwar nach einer unglaublichen Flugeinlage von Raheem Sterling: Sterling brach alleine durch, trat dann statt des Balles in den Boden, wo da Kassai ein Foul gesehen hatte, das weiß nur er. Gabriel Jesus verwertete das Geschenk zum 2:0.