„Ich liebe es, mich mit den Besten zu messen“

Als Cristiano Ronaldo (im Bild mit Alaba oben) wie du heute 26 Jahre, 4 Monate und 14 Tage alt war, hielt er ebenfalls bei 70 Spielen in der Königsklasse. Jetzt hat er 155. Wohin führt deine Reise?

Keine Ahnung, aber an der Champions League hängt mein Herz. Das war schon mein Kindheitstraum. Es ist schön, dass die Arbeit, die ich seit dem zehnten Lebensjahr in den Fußball stecke, belohnt wird.“