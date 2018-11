Trotz Ronaldo-Tor: ManU dreht Spiel bei Juventus

Was für ein Spiel in Turin! Da traf Superstar Cristiano Ronaldo gegen seinen Ex-Klub Manchester United in Minute 65 - und doch reichte es am Ende nicht zum Sieg für die Alte Dame und damit auch nicht zum vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale. Denn: Englands Rekordmeister drehte das Spiel mit einem tollen Finish noch auf 2:1. Und wendete damit selbst das drohende Aus noch einmal ab. Das Parallelspiel gewann Valencia mit einem 3:1 gegen Young Boys Bern.