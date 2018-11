Gerührter Michael Douglas enthüllte seinen Stern

Zu der Feier brachte Michael Douglas seine Familie mit, darunter seinen berühmten Vater Kirk Douglas. Der 101 Jahre alte Schauspieler, der ebenfalls einen Stern auf dem „Walk of Fame“ hat, saß lächelnd im Rollstuhl. Bei seiner Dankesrede zeigte sich der 74-Jährige gerührt. „Es bedeutet mir so viel, Dad, dass du heute hier bist“, sagte er mit Tränen in den Augen. „Danke für deinen Rat, deine Inspiration. Und ich sage es ganz einfach, aber mit ganzem Herzen: Ich bin so stolz, dass ich dein Sohn bin.“