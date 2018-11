Team zu gewalttätig! Präsident ordnet Rückzug an

„Das ist ein Zeichen für alle unsere Fußballer, aber wir hoffen, dass wir damit alle Jugendlichen erreichen, die sich im Leben mit diesem Sport beschäftigen wollen“, sagt der Präsident von Novara-Academy Antonino Sarchiello (oben im Bild). „Auf dem Feld muss man sich korrekt benehmen. Immer. Die Unkorrektheiten waren an der Tagesordnung und an manchen Tagen wurden sogar mehrere Spieler von uns vom Platz gestellt und Schiedsrichter bedroht (…) Wir haben mehrere Male versucht, auf sie einzureden, sogar die Eltern riefen wir zusammen, aber es brachte nichts. Daher informierten wir den Verband, dass wir uns von der Meisterschaft zurückziehen. So ein Benehmen ist nämlich gegen unsere Prinzipien.“