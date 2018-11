Austrias Monschein gerät mit WAC-Co aneinander

Es war eine Achterbahn der Gefühle für Austria Wiens Christoph Monschein. Zuerst schoss der Stürmer seine Veilchen am Sonntag gegen den WAC in Führung, am Ende standen die Wiener dennoch mit null Punkten da. Monschein geriet bei der 2:3-Niederlage zudem mit dem Co-Trainer Uwe Hölzl aneinander.