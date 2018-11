Rooney-Rückkehr! Er spielt noch einmal für England

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney wird 14 Monate nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam laut einem Medienbericht ein kurzes Comeback geben. Wie der Sender Sky Sports am Sonntag vermeldete, soll Rooney am 15. November in einem Freundschaftsspiel der „Three Lions“ gegen die USA zu seinem 120. und letzten Einsatz für England kommen. Vielleicht sieht man noch so einen Freistß von ihm, wie den im Video.