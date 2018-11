Schopp blieb nach fünftem Sieg in Folge bescheiden

Für Reiner Geyer war dieses Lob nur ein äußerst schwacher Trost. Der neue Trainer der Südstädter trauerte einem positiven Resultat bei seinem Debüt nach. „Aber wie wir gespielt haben, war in Ordnung. Es wird auch Partien geben, in denen wir im Finish die Glücklicheren sind“, prophezeite der Nachfolger von Ernst Baumeister. Der Deutsche überraschte mit einigen Umstellungen - so setzte er etwa auf eine Dreierkette mit Kapitän Daniel Toth im Abwehrzentrum. Der etatmäßige Mittelfeldspieler lieferte in der für ihn ungewohnten Rolle eine passable Leistung ab, leitete jedoch mit einem Schnitzer das 2:3 ein, indem er den Ball nicht aus der Gefahrenzone drosch. „Diese Situation hätte ich anders lösen müssen“, gab der 31-Jährige zu.