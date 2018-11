FIFA ätzt über „falsche Gerüchte und Anspielungen“

Infantino habe Korrekturvorschläge für die überarbeiteten Richtlinien der Ethikkommission gemacht, hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Freitag mit Bezug auf interne Dokumente berichtet. So habe der Schweizer als Antwort auf einen Entwurf von Vassilios Skouris, Vorsitzender der rechtsprechenden FIFA-Ethikkammer, diesem mit mehreren Hinweisen geantwortet. Dabei sollten Voruntersuchungen gegen Funktionäre nur auf Weisung des Vorsitzenden der Ermittlungskammer durchgeführt werden können. Der Passus wurde im neuen Ethikcode entsprechend geändert, zuvor konnte das Sekretariat der Untersuchungskammer selbst Voruntersuchungen starten. Formal ist die Ethikkommission ein komplett unabhängiges Gremium. Sie sperrte in der Vergangenheit unter anderem Infantinos Vorgänger Joseph Blatter.