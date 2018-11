Kletterpartie am Balkon endet für Frau im Spital

Wie die Polizei berichtete, erreichte sie noch den 3. Stock des Wohnhauses in Zell am See (Pinzgau), wo sie jedoch am Balkonvorsprung abrutschte und acht Meter in die Tiefe fiel. Als sie ihr Mann nicht mehr in der Wohnung finden konnte, sah er sie schließlich regungslos am Boden vor dem Wohnhaus liegen. Der 41-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte.