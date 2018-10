Lärm-Melder soll Airbnb-Vermieter schützen

Misst Lautstärkepegel

Um Ähnliches in Zukunft zu verhindern, entwickelte er zusammen mit Elektroingenieur Andrew Schulz „NoiseAware“, einen „Rauchmelder für Lärm“. Einmal an die Steckdose gehängt, misst das Gadget kontinuierlich den Lautstärkepegel in der Wohnung. Überschreitet dieser über längere Zeit einen bestimmten Wert, erhält der Vermieter per App eine Benachrichtigung - und kann gegebenenfalls noch rechtzeitig einschreiten.