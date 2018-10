Lewis Hamilton ist zum 5. Mal Formel-1-Weltmeister

Die Entscheidung über den Rennsieg in der Hauptstadt Mexikos fiel bereits am Start, den Verstappen am besten erwischte. Hamilton zog ebenfalls an Pole-Setter Daniel Ricciardo vorbei und reihte sich vor dem Australier auf Platz zwei ein. Vettel, der zunächst nur Vierter gewesen war, kam erst mit zunehmender Dauer besser in Schwung und überholte in der 39. von 71 Runden Hamilton, der via Boxenfunk Reifenprobleme sowie Vibrationen beklagte und nach dem zweiten Boxenstopp zwischenzeitlich auf Platz fünf zurückfiel. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach deshalb von einem „schlimmen Rennen“, weil der Reifenverschleiß viel höher als erwartet gewesen sei.