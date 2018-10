Austria kann auch in Innsbruck nicht gewinnen

Matte Nullnummer in Innsbruck zwischen Wacker und einer harmlosen Austria. Die Tiroler war nach den Überraschungen gegen den LASK (1:0) und in Salzburg (1:1) mit dem Remis durchaus zufrieden. Der Aufsteiger bleibt nun einen Zähler hinter Rapid weiter Zehnter. Die Austria wartet indes schon drei Ligaspiele auf einen vollen Erfolg, ist immerhin unverändert Vierter. Der WAC könnte die Favoritner am Sonntag mit einem Heimsieg gegen St. Pölten aber hinter sich lassen.