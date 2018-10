Awaren-Friedhof unter Krankenhaus

Als Angehörige des Reitervolkes der Awaren im heutigen Weinviertel eine verstorbene junge Frau bestatteten, konnten sie nicht ahnen, dass an jener Stelle mehr als 1000 Jahre später Kranke geheilt werden würden. Und als einst das Krankenhaus in Mistelbach errichtet wurde, ahnte wohl niemand, dass an jener Stelle wertvolle Spuren aus längst vergangenen Zeiten unter der Erde schlummerten. Im heurigen Frühjahr wurden diese jedoch bei Arbeiten im Spital zutage gefördert. „Die hier bestattete Frau war noch keine 18 Jahre alt“, sind Archäologen sicher. In ihrem Grab wurden dennoch zahlreiche Glasperlen sowie andere Schmuckstücke gefunden.