Nur 50 Cent für ein Huhn

Billiges Fleisch bedeutet weniger Tierwohl

Aber eingezäunte Flächen, damit die Hühner auch die Natur genießen können, sind nur in der Bio-Mast vorgeschrieben. Es wäre finanziell und wirtschaftlich gesehen einfach nicht machbar für die Kirchwegers. Der Ertrag aus ihrer Arbeit ist so gering, dass auf jeden investierten Euro geachtet werden muss. „Billighühner“ haben eben leider auch ein weniger artgerechtes Leben als ihre Artgenossen aus biologischer Landwirtschaft. Bio-Hühner werden auch doppelt so alt, kosten allerdings auch doppelt so viel – und finden deshalb auch weit weniger Absatz. Die österreichischen Konsumenten und Konsumentinnen greifen leider lieber zu billigerem, konventionellem Fleisch. Leider wird auch nicht darauf geachtet, woher es stammt. Denn eines ist sicher: Die Lebensbedingungen für Masthühner aus anderen Ländern sind bei Weitem nicht so gut geregelt wie bei uns in Österreich. Als ein Bekannter von Johann und Susanne einen Stall für 39.500 Hühner bauen wollte, wurde in der Gemeinde eine Bürgerinitiative gegründet, um den Bau zu verhindern. Unterschriften wurden gesammelt, und man fand viele Verbündete unter dem Motto, man wolle keine Massentierhaltung, so die Gegner. Ein absolut gutes Argument, dem man nur wohlwollend zustimmen kann.