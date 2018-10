Tierbeobachtungen im Seewinkel

330 Vogelarten können im Seewinkel beobachtet werden. Mit Geländewägen - in flotter Fahrt - geht’s dann mit der Biologin hinüber in den südlichen Teil des Geländes zur Pimetzlacke. Diese war ursprünglich schon ausgetrocknet. Da reifte in der Lodge die Idee, sie zu revitalisieren. Schotterschichten wurden behutsam abgetragen.