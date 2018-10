Müssen Android-Nutzer nun draufzahlen?

Werden Android-Kunden nun zur Kasse gebeten? Nach der Rekordstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,3 Milliarden Euro will Google von Android-Herstellern laut „The Verge“ nun bis zu 35 Euro pro Gerät für die Installation seiner Apps verlangen. Kosten, die am Ende auf den Käufer abgewälzt werden könnten.