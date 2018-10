„Unglaublicher Tag!“ - Ausnahmezustand in Hartberg

Ostern und Weihnachten gleichzeitig in der Profertil Arena! 5024 Fans (darunter ein Paar, das am Vormittag geheiratet hatte) sorgten für neuen Stadionrekord und ein noch nie dagewesenes Fußballfest in Hartberg. Erstmals waren alle Mobiltribünen geöffnet. 200 Sicherheitskräfte sorgten für einen reibungslosen Ablauf - für die 1200 Rapid-Fans waren extra Ordner aus Wien mitgekommen.