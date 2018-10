PSG-Wahnsinn! Zehnter Sieg im zehnten Ligaspiel

Mehr noch als die Punkteausbeute - die beste in der Ligue-1-Geschichte nach den ersten zehn Runden - zeigt das Torverhältnis von 37:6, wie klar PSG die Liga dominiert. In keinem der zehn bisherigen Matches erzielte das Starensemble weniger als drei Treffer. Zur längsten Siegesserie der Ligue 1 fehlen Tuchels Team noch sechs Siege. Monaco gewann zwischen Februar und August 2017 16 Mal in Folge.