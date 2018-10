Gasen ist mit seinen Kräften am Ende

Fünf Wochen ist es jetzt her, dass das Wetter in Gasen zum fünften Mal in nur einem Sommer zugeschlagen hat: Schwere Niederschläge rissen Straßen und Brücken weg, verlegten Hofzufahrten. Dazu traten Gasen- und Mitterbach über die Ufer; Hänge rutschten ab.