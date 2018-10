Kanzler Kurz ließ für Steirer Bill Gates warten

„Live is Life“ als Höhepunkt

Wie auch immer, die Steiermark beging einen großen Tag in Brüssel. Knapp 1400 Gäste delektierten sich an Brettljaus’n, Käferbohnen, Straub’n und natürlich am exzellenten steirischen Wein. Ein kleines, dafür umso feineres Kulturprogramm gab es auch: Der begnadete Cellist Friedrich Kleinhapl, übrigens Halb-Belgier, strich sensibel die Seiten und rührte die Besucher. Die Marktmusikkapelle Grafendorf wiederum spielte die Gäste hinein in die Autoworld. Und als Höhepunkt Opus und ihr Welthit „Live is Life“, da zuckten die Beine, da ging richtig die Post ab...