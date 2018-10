Weststeirer singt heute bei „The Voice of Germany“

Publik Viewing am Sendeabend

Die erste Runde von “The Voice of Germany„ (Blind Audition) wird am Donnerstag, 18. Oktober, in einem großen und beheizten Zeil beim Café Kaijo in Deutschlandsberg auf Riesenleinwand übertragen. Auch Matthias Nebel wird unter den Gästen sein. “Zum Schluss wird es eine musikalische Einlage geben." Die Party beginnt bereits um 19.30 Uhr.