Deutschland verliert auch in Paris! Jogi, was nun?

Weltmeister Frankreich hat den Nations-League-Schlager gegen Deutschland am Dienstagabend für sich entschieden - und die Leidenszeit des Ex-Weltmeisters damit verlängert! Nach einem 0:1-Pausenrückstand siegten die Franzosen im Stade de France dank eines Doppelpacks von Antoine Griezmann (62., 80./Foul-Elfmeter) mit 2:1. Toni Kroos hatte die weiter auf einen Sieg wartenden Deutschen aus einem Hand-Elfmeter (14.) in Führung gebracht. Wie geht es nun wohl mit dem schwer in der Kritik stehenden Teamchef Joachim Löw weiter?