Kompany-Papa - vom Flüchtling zum Bürgermeister!

„Das ist historisch, wir sind alle glücklich. Herzlichen Glückwunsch an meinen Vater“, gratulierte Fußball-Star Vincent Kompany in einem Video im Online-Netzwerk Instagram. Der Innenverteidiger ist Kapitän des Premier-League-Klubs Manchester City und gewann mit der belgischen Nationalmannschaft in diesem Sommer den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft.