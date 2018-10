„Star Citizen“: Spieler investieren noch Millionen

Am Raumfahrt-MMO „Star Citizen“ des legendären Entwicklers Chris Roberts („Wing Commander“) wird mittlerweile seit fünf Jahren gearbeitet - und es ist noch immer kein Ende in Sicht. Über 195 Millionen US-Dollar haben mehr als zwei Millionen Crowdfunding-Unterstützer schon in das Spiel gesteckt und allein in der letzten Woche kam noch einmal mehr als eine Million Dollar dazu.