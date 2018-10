Zverev als 5. Spieler für ATP Finals qualifiziert

Alexander Zverev hat am Freitag mit dem Halbfinal-Einzug beim Masters-1000-Turnier in Shanghai als fünfter Spieler das Ticket für die ATP World Tour Finals gelöst. Der 21-jährige Deutsche qualifizierte sich nach Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro und Roger Federer für das lukrative und prestigeträchtige Saison-Abschlussturnier in der Londoner O2-Arena (11. bis 18. November).