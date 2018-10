Eine grüne Moschee für die steirische Hauptstadt

25 Jahre bosnische Gemeinde in Graz

Am 22. November feiert die bosnische Gemeinde ihr 25-jähriges Bestehen. „Wir hoffen, dass so viele Leute kommen wie bei der Grundsteinlegung“, betont Fazlić, „alle sind eingeladen an den Feierlichkeiten teilzunehmen.“ Es wurde eine Festschrift verfasst. Und es wird eine Foto-Ausstellung über das Gemeindeleben geben.