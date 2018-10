Mieten stiegen in fünf Jahren um 15 Prozent

Alleine im Vorjahr stiegen neu abgeschlossene Mieten mit 4,2 Prozent doppelt so stark wie die Inflation, auch bei Eigenheimen (plus 5,3 Prozent) lag der Preisanstieg merklich über dem EU-Schnitt. Allerdings sei das Ausgangsniveau niedriger als in anderen Ländern, so die Statistik Austria.