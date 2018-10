Wutrede! Arnautovic stinkt Dzeko-Wirbel gewaltig

Marko Arnautovic reicht‘s! Unser ÖFB-Star holt nach dem Wirbel rund um das von Edin Dzeko im September nach der ÖFB-Pleite gegen Bosnien (0:1) gepostete Foto zum Gegenschlag aus. Arnautovic fordert vor allem von den Medien mehr Respekt! Krone.at klärte die Causa schon am 13. September (siehe Video oben) auf. Am Freitag geht‘s für unser Team in der Nations League im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland. Marko brennt auf die Partie.