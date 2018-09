Jetzt spricht Arnautovic! So entstand Dzeko-Foto

Arnautovic: „Es war ein Abendessen in einem kleinen Restaurant unter Freunden, keine Rede von feiern oder Party. Man versteht sich mit Spielern anderer Länder gut, das ist so im Fußball und das ist gut so. Wenn wir uns mit jedem Spieler eines Landes, gegen das wir spielen oder gespielt haben, nicht verstehen würden, wären wir recht einsam als Fußballer.“