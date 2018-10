Deutschland: Aufregung um Lüge von Stuttgart-Boss

„Ich gebe offen zu, dass ich in der Frage nicht ganz ehrlich war und respektiere, wenn das nun in der Öffentlichkeit anders interpretiert und missverstanden wird. Damit kann und muss ich leben“, sagte Reschke. Bei der Pressekonferenz fügte er noch hinzu: „“Das Wort Lüge ist natürlich ein großes Wort. Fakt war, dass wir direkt im Anschluss an das letzte Spiel überlegt haben, wie wir das Thema jetzt angehen. Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir uns am Abend zusammensetzen. Das Gespräch war ergebnisoffen. Daher haben wir direkt nach dem Spiel gesagt, dass wir zu dem Trainer stehen.„