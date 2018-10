Bis zu 250 Gäste zählt das Marienstüberl täglich. „Am Monatsende werden es mehr“, so Schwester Andrea. Was sie wollen? Ein Essen. Mit den paar Euro, die nach Miete und Fixkosten von Mindestsicherung oder Mindestpension übrigbleiben, geht sich das oft nicht aus. Das ist die Realität im reichen Österreich. „Wir brauchen eine Mindestsicherung, die in ihrer Höhe armutsfest ist“, appelliert Landau an die Regierung. „Wir dürfen uns nicht abfinden mit der Not im Land!“