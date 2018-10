Marathon-Held kämpft um seinen Olympia-Traum

170 bis 220 Kilometer pro Woche

Die (finanzielle) Rechnung ist schnell gemacht. „Für die Vorbereitung ist es extrem wichtig, Höhentrainingslager zu absolvieren. Diese finden, ja nach der Jahreszeit, entweder in Kenia oder in St. Moritz statt. Grob muss man ja nach Länge des Aufenthaltes zwischen 3000 und 5000 Euro pro Trainingslager kalkulieren.“ Diese Unkosten setzen sich aus Flug, Hotel, Verpflegung, Pace Maker (lokale Trainingspartner), Massage und Trainer zusammen. In der Woche läuft er im Schnitt 170 bis 220 km. „Dabei komme ich in einer ‚normalen‘ Laufsaison auf Kosten von rund 25.000 Euro.“ Aber jetzt hapert‘s finanziell wirklich an allen Enden.