Rauchverbot in Gastro: Unterstützer kämpferisch

Während die türkis-blaue Bundesregierung eine Volksabstimmung über das „Don‘t smoke“-Volksbegehren weiterhin strikt ablehnt, sehen die politischen Unterstützer ihren Kampf noch lange nicht verloren. So kündigte die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag eine „parteiübergreifende Initiative“ für eine Volksabstimmung über ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie an. Man dürfe über die fast 900.000 Unterschriften für das Volksbegehren „nicht einfach drüberfahren“. Unterstützung erhält sie von den NEOS, der Liste Pilz - und sogar aus Teilen der ÖVP. „Ich hoffe auf ein Umdenken der FPÖ“, sagte etwa der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Die zeigt sich aber wenig gesprächsbereit: So hält FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein eine „Sonderbehandlung“ für das Volksbegehren für nicht notwendig.