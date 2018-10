Das sind die beliebtesten Lebensmittel-Neuheiten

So manch einer konnte mit seiner Idee schon das strengste Publikum überzeugen. Start-up Gründer sind meist jung, kreativ und erfinderisch. Jährlich werden in Österreich rund 500 bis 1000 Start-ups gegründet. Einige davon sind mittlerweile international erfolgreich. Vor allem in der Lebensmittel-Industrie hat es in den letzten Jahren einige Neugründungen gegeben, was auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zurückzuführen ist. Immer mehr Menschen verzichten auf tierische Produkte, vermeiden Zucker oder leben nach einer speziellen Diät. Daraus hat sich eine Goldgrube für einige Start-ups entwickelt. Wir stellen Ihnen einige der beliebtesten Lebensmittel aus der Start-up Szene vor.