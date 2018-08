Wie Sie sich bei Terrorangriffen schützen können

Antizipation überaus hilfreich

Für den Kriminalpsychologen Thomas Müller ist das Zauberwort „Antizipation“. Wer in der Lage sei, ein unerwartetes Ereignis oder auch eine unangenehme Situation gedanklich durchzuspielen und die Handlungsalternativen vorab durchzudenken, sei in der Situation bereits bestens vorbereitet. „Das subjektive Sicherheitsgefühl jedes Einzelnen ist ganz besonders eine Frage der individuellen Fragestellung: Wie gehe ich persönlich mit subjektiver Unsicherheit um? Und vor allem: Was macht mich unsicher?“, so Müller.