Baustellen-Chaos bis 2020

Nach dem langen Bau des Quartiers Riedenburg mit dem gesamten Schwerverkehr, dem Schmutz und dem Lärm erwartet den Stadtteil Riedenburg die nächste große Belastung. Der Neubau des 116 Jahre alten Kanals wird zur Belastungsprobe. Los geht es in der kommenden Woche in der Neutorstraße. Auf Höhe des Nordeingangs der neuen Wohnanlage wird die Fahrbahn stadtauswärts für sechs Wochen gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt nach dem Neutor in die Reichenhaller- und danach in die Eduard-Baumgartner-Straße. Auch wer von der Leopoldskronstraße geradeaus Richtung Spital fahren will, muss die Umleitung in Kauf nehmen, da ebenso die Hübnergasse gesperrt wird. Stau im gesamten Gebiet scheint damit vorprogrammiert.