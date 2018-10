„FIFA 19“: Wie gut ist die Fußball-Sim wirklich?

Taktisch lässt sich im Fußball einiges bewegen, um auch Teams mit nicht so begabten Einzelspielern besser aussehen zu lassen. Dazu gibt es in „FIFA 19“ vielfältige Möglichkeiten. Ein beliebtes Mittel um fußballerisch nicht so gute Teams ins Schwitzen zu bringen oder einen Rückstand wettzumachen ist das Pressing. Die eigenen Spieler laufen auch brav den Gegner an. Doch anstatt, zumindest manchmal in Hektik zu verfallen, wird viel zu oft auch von schwachen Teams der Ball gekonnt und seelenruhig in den eigenen Reihen gehalten.