Thiem in Shanghai gegen Ebden oder Tiafoe

Im „Race“ um die Top acht für das Londoner World-Tour-Finale wird Thiem am Montag aufgrund seiner zweiwöchigen Turnierpause in Folge seines Finalsiegs in St. Petersburg auf Rang acht zurückfallen. Zu seinem ersten Verfolger könnte am Sonntag Kei Nishikori werden, sollte er das Finale bei seinem Heimturnier in Tokio gegen Qualifikant Daniil Medwedew gewinnen. Der Russe ist möglicher erster Federer-Gegner in Shanghai.