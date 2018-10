Nokia 7.1: HMD greift mit neuer Mittelklasse an

microSD-Slot und Audioklinke vorhanden

Daten landen auf 32 Gigabyte internem Speicher oder einer bis zu 400 Gigabyte großen microSD-Karte. Das Nokia 7.1 funkt via LTE, Gigabit-WLAN, Bluetooth 5.0 und NFC. Entsperrt wird auf Wunsch per Fingerscanner an der Rückseite. Der Akku ist 3060 Milliamperestunden groß und wird via USB-C geladen. Einen Klinkenanschluss für verkabelte Kopfhörer gibt es im Gegensatz zu vielen aktuellen Oberklasse-Geräten noch.