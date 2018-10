„XCOM“-Entwickler schenken Fans Mini-Kampagne

Der „XCOM“-Entwickler Firaxis Games veröffentlicht am 9. Oktober eine neue Mini-Kampagne für den Taktik-Hit „XCOM 2“ namens „Tactical Legacy Pack“. Besitzer des Hauptspiels und der Erweiterung „War of the Chosen“ sollen die Kampagne bis Anfang Dezember kostenlos herunterladen können, danach soll sie via Steam zum Preis von 8 Euro verkauft werden. Die neue Mini-Kampagne enthält Items aus dem Vorgänger „XCOM: Enemy Unknown“ und bringt neue Soundtrack-Stücke ins Spiel. Im Trailer stellen die Entwickler das Paket genauer vor.