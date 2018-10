Putin entschärft Strafe für Kritik im Internet

In letzter Zeit waren in Russland Internetnutzer als Extremisten verurteilt worden, wenn sie kritische Posts oder Bilder (Memes) geteilt hatten. Aber andere fühlten sich dadurch in ihrem Geschlecht, in Sprache, Herkunft oder Religion verletzt. Putin werte diese Rechtslage als „Schwachsinn“ und habe die Änderung selbst angestoßen, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow.