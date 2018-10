Real verliert in Moskau 0:1, Bayern wieder nur 1:1

Peinliche Pleite für Real Madrid! Der Titelverteidiger verliert bei ZSKA Moskau mit 0:1. Ohne Bale und Sergio Ramos gerieten die Spanier früh in Rückstand. Vlasic (2.) nützte einen Patzer von Kroos zum 1:0 für die Russen. Das Siegen verlernt haben offensichtlich die Bayern! Alaba und Co. kamen nach dem 1:1 gegen Augsburg und dem 0:2 in Berlin auch im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam (mit Wöber in der Startelf) nicht über ein 1:1 hinaus. Und das obwohl Hummels den deutschen Rekordmeister schon in Minute 4 in Führung gebracht hatte, aber Mazraoui (22.) gelang der Ausgleich. Richtig rund dürfte es bei Manchester United nach dem 0:0 gegen Valencia gehen. Star-Coach Jose Mourinho droht nach vier Spielen ohne Sieg der Rauswurf.