„Alles pfui“: Auch Steinhauer attackiert SPÖ-Basis

Die Zeichen innerhalb der SPÖ nach den jüngsten Personalrochaden an der Parteispitze stehen weiter auf Sturm. Knapp einen Monat nach Wolfgang Ambros greift nun ein weiterer prominenter Künstler die SPÖ-Basis frontal an. „Ihr werdet nicht ruhen, bis die Sozialdemokratie in Österreich ganz am Boden liegt“, schreibt Schauspieler Erwin Steinhauer auf Twitter. Sein Unmut richtet sich direkt an jene SPÖ-Funktionäre aus Wien und der Steiermark, die in dieser Woche mehrmals offen Kritik an der neuen Chefin Pamela Rendi-Wagner und dem neuen Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda geübt hatten. „Bobo, Anzug, Akademiker, Bildung, alles pfui!“, wettert Steinhauer gegen die roten Querulanten in der eigenen Partei.