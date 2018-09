Meier: „Fußballgott“ vor Unterschrift bei Admira?

Zwei Treffer in den ersten sechs Runden, fünf an den Spieltagen sieben und acht - die Admira hat wieder den Weg zum bzw. ins Tor des Gegners gefunden. Einer, der in der deutschen Bundesliga in 276 Partien für den HSV, St. Pauli und vor allem Frankfurt 93 Mal getroffen, und den die Fans zum „Fußballgott“ geadelt hatten, würde die Quote wohl auch als 35-Jähriger erhöhen. Die Rede ist von Alex Meier, der sich als vertragsloser Spieler in der Südstadt nur zwei Wochen fit halten wollte, mittlerweile seit zwei Monaten unter Ernst Baumeister trainiert.