Kärntner Nachwuchssportler starten in Buenos Aires

Anna Thurner aus Neusach am Weissensee hat sich in einem mehrstufigen Qualifikationsmodus als einzige deutschsprachige Athletin durchgesetzt. Schon 2017 war sie in Zürich erfolgreich: Im Show- und Battle-Bewerb und beim „Snipe Battle of the Year-Central Europe-Tanzwettbewerb“ wurde sie jeweils Zweite. Ihr Spitznamen ist „B-Girl Ella“: „Er stammt aus der Geschichte des Breakdance. Die Tänzerinnen und Tänzer hatten dann ihren Auftritt, wenn der DJ die Musik unterbrach. Das war ein Break, in dem andere Musik aufgelegt wurde. So kam es zum Namen für den Tanzstil und die Tänzer. Break- oder B-Boys oder Girls!“