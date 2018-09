Bundesliga im Pay-TV: ORF beklagt Zuschauerschwund

Seit die österreichische Bundesliga überwiegend im Pay-TV Sky zu sehen ist, leiden die Spiele unter massivem Zuschauerschwund, das hat Franz Manola vom ORF am Mittwoch bei den Medientagen beklagt. Holger Enßlin von Sky Deutschland bezeichnete dies freilich als eine verzerrte Darstellung. Sky Österreich wiederum hatte am Dienstag als Reaktion auf Minister Straches Offensive pro Free-TV via Stellungnahme erklärt, der Fußball würde durch den neuen TV-Vertrag eine Image-Aufwertung erfahren.