ManU blamiert sich gegen Lampards Zweitligisten

Es war wohl der bislang größte Erfolg des früheren Nationalspielers und einstigen Mourinho-Zögling Frank Lampard als Trainer - der Sieg gegen Englands Rekordmeister im League Cup am Dienstagabend. Harry Wilson per Freistoß (59.) und Jack Marriott per Abstauber trafen (86.). Für United waren Juan Mata (3.) und Marouane Fellaini (90.+5) erfolgreich, ehe Phil Jones im Elfmeterschießen verschoss. Sergio Romero sah zudem Rot (67.).