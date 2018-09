Sexy FIFA-Gala! Sie begleiteten ihre Herzbuben

Dass Luka Modric zum Weltfußballer des Jahres gewählt wurde, war bei weitem nicht das einzige Highlight bei der FIFA-Gala in London am Montagabend. Auch optisch hatte der Mega-Event einiges zu bieten. Und das lag nicht zuletzt an den Spielerfrauen, die ihre kickenden Herzbuben zum Award begleiteten. Allen voran freilich Vanja Modric, Frau von Weltfußball Luka, die ihren Gatten mit Kids begleitete. Hier die besten Bilder.