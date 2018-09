KI-Roboter & Co: High-Tech für mehr Sicherheit

In Kassel wurde ein System entwickelt, das Schutz vor dem Ausspähen oder Angriffen mit Drohnen bieten soll. Der „Drone Tracker“ sei nicht nur in der Lage, Modell und Hersteller der heranfliegende Drohne zu ermitteln, er könne auch den genauen Standort der Fernbedienung lokalisieren - und zwar schon in dem Moment, wenn die Steuerung eingeschaltet werde, sagt Friederike Nielsen vom Hersteller Dedrone. Das System nutze dazu Funkfrequenz-Sensoren. Zum Einsatz gekommen sei es bereits beim Weltwirtschaftsforum in Davos.